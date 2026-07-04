Titelverdedigster Świątek onderuit in derde ronde Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisster Iga Świątek is er niet in geslaagd de vierde ronde op Wimbledon te bereiken. De 25-jarige titelverdedigster uit Polen ging verrassend met 6-7 (9) 2-6 onderuit tegen de Filipijnse Alexandra Eala.

Eala (21) treft de Italiaanse Jasmine Paolini in de volgende ronde. De nummer 32 van de wereldranglijst doet voor de tweede keer mee op Wimbledon. Vorig jaar strandde ze in de eerste ronde.

Świątek en Eala verloren in de eerste set allebei twee keer hun service, waarna de Filipijnse de sterkste was in de tiebreak. In de tweede set nam Eala een 4-0-voorsprong, voordat beide speelsters nog een keer hun opslag inleverden. Na een lange achtste game met vier breakpoints benutte Eala haar derde matchpoint.

Świątek won vorig jaar voor de eerste keer Wimbledon. De mondiale nummer 3 schreef ook vier keer Roland Garros en een keer de US Open op haar naam.