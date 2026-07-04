Zelensky feliciteert VS met 250 jaar onafhankelijkheid

KYIV/MOSKOU (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Verenigde Staten gefeliciteerd met het 250-jarig jubileum van de Amerikaanse onafhankelijkheid. In een bericht op X spreekt hij van de jaardag van "een van de meest toonaangevende, krachtigste en invloedrijkste dromen" sinds mensenheugenis: de 'American Dream'.

"Die droom heeft vele tests doorstaan. En het wist die niet alleen te overleven, het heeft bovendien tweeënhalve eeuw gediend als lichtend voorbeeld voor andere natiestaten, en heeft de gehele mensheid geholpen standvastiger en vrijer te worden", aldus Zelensky op X.

In de VS zijn veel evenementen gepland rond de viering. Zo sprak president Donald Trump in de nacht van vrijdag op zaterdag bij Mount Rushmore, en is in Washington een festivalterrein opgetuigd op de National Mall.

Felicitaties Kremlin

Ook vanuit het Kremlin klonken zaterdag felicitaties aan het adres van de Amerikanen. President Vladimir Poetin noemde de Amerikaanse onafhankelijkheid een "bepalend moment in de wereldgeschiedenis".

Zelensky's felicitaties zijn opmerkelijk positief geformuleerd, gelet op de betrekkingen tussen de VS en Oekraïne. Onder de tweede termijn van president Donald Trump leveren de VS niet zelf meer wapens aan Kyiv, maar worden deze gezamenlijk ingekocht door Europese bondgenoten.

Onderlinge banden

Ook de onderlinge banden tussen Trump en Zelensky zijn lang niet altijd goed geweest. Zo foeterde Trump Zelensky in het verleden flink uit in de Oval Office en leek Trump enige tijd het Russische eisenpakket voor te staan in de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland.

Recentelijk kwamen de VS en Oekraïne nader tot elkaar en complimenteerde Trump Oekraïne zelfs met de overhand die het land momenteel lijkt te hebben op het slagveld.