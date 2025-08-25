Topfavoriete Bol belooft beste race van het jaar op WK in Tokio

ARNHEM (ANP) - Femke Bol weet vrij zeker dat ze op de WK in Tokio haar beste race van dit jaar op de 400 meter horden gaat lopen. "Daar werk ik ook echt naartoe", zei ze tijdens een persmoment op sportcentrum Papendal.

Die beste race levert haar normaal gesproken een gouden medaille op, evenals twee jaar geleden op de WK in Boedapest. "Maar ik houd niet zo van denken over medailles. Dat werkt bij mij averechts. Ik heb in mijn hoofd hoe ik de race moet lopen en waarop ik me moet focussen."

Bol is de onbetwiste favoriete voor goud, want olympisch kampioene Sydney McLaughlin-Levrone kiest in Tokio voor de 400 meter. "Dat vind ik eigenlijk best jammer, want ze is en blijft de wereldrecordhoudster die superhard kan lopen en met wie ik maar weinig confrontaties heb gehad. Terwijl ik denk dat lopen tegen haar mij ook prikkelt om nog beter te worden. Maar ik vind het ook wel weer leuk dat ze voor die uitdaging gaat."