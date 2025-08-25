Moederbedrijf Douwe Egberts schiet omhoog op aarzelend Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op het Damrak ging maandag alle aandacht uit naar de overname van JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick. Het concern wordt overgenomen door het Amerikaanse frisdrankenconcern Keurig Dr Pepper, bekend van 7UP, Schweppes en Dr Pepper. Daarmee is een bedrag van 15,7 miljard euro gemoeid, ofwel 31,85 euro per aandeel. JDE Peet's eindigde met een koerswinst van 17,3 procent, goed voor de eerste plaats in de MidKap.

In Frankfurt was Puma (plus 16,2 procent) een opvallende stijger. De miljardairsfamilie Pinault overweegt om zijn Duitse sportartikelenmerk te verkopen, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Puma gaf vorige maand een stevige winstwaarschuwing door onder meer afzwakkende verkopen en verloor in een jaar ongeveer de helft van zijn beurswaarde.

De AEX, de belangrijkste beursindex in Amsterdam, sloot 0,2 procent lager op 911,11 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 946,89 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 1,6 procent. De Londense FTSE eindigde 0,1 procent hoger.