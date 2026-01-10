ECONOMIE
Topfavoriete Sabalenka weer in finale tennistoernooi Brisbane

Sport
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 9:41
anp100126085 1
BRISBANE (ANP) - De Belarussische tennisster Aryna Sabalenka is hard op weg haar titel in het WTA-toernooi van Brisbane te prolongeren. De nummer 1 van de wereld bereikte de finale van het Australische toernooi na een zege in twee sets op de Tsjechische Karolina Muchova: 6-3 6-4.
Sabalenka treft in de finale Maria Kostjoek. De Oekraïense rekende in de andere halve finale gedecideerd af met de Amerikaanse Jessica Pegula: 6-0 6-3.
Het toernooi in Brisbane dient als voorbereiding op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van 2026 begint op 18 januari. Sabalenka won het toernooi in 2023 en 2024. Vorig jaar verloor ze in de finale van de Amerikaanse Madison Keys.
