Indonesië blokkeert Grok na wereldwijde kritiek op uitkleed-AI

JAKARTA (ANP/RTR) - Indonesië heeft de toegang tot de chatbot Grok van Elon Musks bedrijf xAI tijdelijk geblokkeerd. De regering van het land vindt het risico te groot dat het programma pornografische beelden genereert met hulp van kunstmatige intelligentie.

Wereldwijd zijn er grote zorgen over Grok, omdat die met AI afbeeldingen kan maken van mensen die zonder hun toestemming worden ontkleed. Het gaat daarbij ook om seksueel getinte afbeeldingen van kinderen. Indonesië is het eerste land dat het AI-middel blokkeert.

"De regering beschouwt het maken van seksuele deepfakes zonder toestemming als een ernstige aantasting van mensenrechten, waardigheid en de veiligheid van burgers in de digitale ruimte", meldde de Indonesische minister voor Communicatie en Digitale Zaken Meutya Hafid.

Opheldering

Haar ministerie heeft socialmediaplatform X, waar Grok wordt aangeboden, om opheldering gevraagd over de negatieve gevolgen van de chatbot. Eerder meldden autoriteiten in onder andere de Europese Unie, Maleisië, India en het Verenigd Koninkrijk te kijken naar klachten over de uitkleedfunctie van Grok.

Eerder deze week beperkte X de mogelijkheid om met Grok afbeeldingen te bewerken tot betalende abonnees. Het techbedrijf van Musk zei ook dat het illegale inhoud aanpakt.