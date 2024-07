Topsprinter Pedersen niet meer van start in Tour de France

SEMUR-EN-AUXOIS (ANP) - De Deense topsprinter Mads Pedersen heeft de Tour de France verlaten. Zijn ploeg Lidl-Trek meldt voor de start van de achtste etappe dat de voormalig wereldkampioen te veel last blijft ondervinden van de gevolgen van een val eerder deze week. In de vijfde etappe ging Pedersen onderuit in de sprint om de dagzege.

Bij Pedersen werden bij onderzoek geen breuken vastgesteld, maar de beschadigingen aan zijn linkerschouder en rug blijken nu zo ernstig dat doorfietsen geen zin heeft. "Het is in zijn belang om te stoppen met koersen en verdere, meer gedetailleerde onderzoeken te ondergaan. Mads krijgt de nodige rust en hersteltijd om daarna te kunnen focussen op zijn andere doelen deze zomer en het laatste deel van het seizoen."

Pedersen (28) won de afgelopen twee jaar telkens een etappe in de Tour en was een belangrijke kandidaat voor de groene trui.