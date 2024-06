Tour de France begint in Italië met heuvelrit

FLORENCE (ANP) - Voor het eerst start de Tour de France in Italië. Om 12.00 uur stappen de renners in Florence op de fiets, waarna Tourbaas Christian Prudhomme na een rondgang door het centrum van de Toscaanse stad rond 12.40 uur het officiële startsein geeft.

De te kloppen man is Tadej Pogacar, de Sloveen van UAE Team Emirates die dit jaar ook al de Giro d'Italia won. De Deen Jonas Vingegaard, de laatste twee edities winnaar van de Tour, keert terug na een lange herstelperiode. De vraag is in hoeverre de kopman van Visma - Lease a Bike na zijn zware val in de Ronde van Baskenland zijn vertrouwde niveau haalt. Andere kanshebbers zijn de Sloveen Primoz Roglic en de Belg Remco Evenepoel.

De eerste rit mag met recht een heuvelrit worden genoemd met in de 206 kilometer tussen Florence en Rimini liefst zeven geklasseerde hellingen. In de laatste 25 kilometer gaat het licht naar beneden richting de Adriatische kust. Daar wordt de finish verwacht rond 17.45 uur, waarna de ritwinnaar de eerste gele trui in ontvangst mag nemen.