Zaak tegen acteur Alec Baldwin gaat definitief door

SANTA FE (ANP/RTR) - Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico heeft officieel groen licht gegeven voor de rechtszaak tegen Alec Baldwin. De Hollywoodacteur wordt dood door schuld verweten na een fataal schietincident op de set van film Rust in 2021. Daarbij kwam een cameravrouw om het leven.

Baldwin heeft altijd volgehouden dat het wapen dat hij tijdens repetities in zijn handen had, afging zonder dat hij de trekker overhaalde. De rechter in de zaak toonde zich vorige week al onwelwillend om in te gaan op het verzoek van Baldwin om de zaak te seponeren. Vrijdag zette zij daar definitief een streep door.

De advocaten van de 66-jarige acteur hadden onder meer aangedragen dat de rechtszaak niet meer gevoerd kan worden, omdat het wapen dat op de filmset werd gebruikt tijdens onderzoek door de FBI in 2022 beschadigd is geraakt. Volgens de rechter is daarbij echter geen doorslaggevend bewijs verloren gegaan. Wel zullen de aanklagers tijdens de rechtszaak moeten verklaren wat er tijdens het onderzoek precies is misgegaan met het wapen en hoe dat relevant kan zijn.

De zaak tegen Baldwin gaat binnenkort van start: op 9 juli begint de selectie van de juryleden.