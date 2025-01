Tour de France hoofddoel voor wielrenner Jakobsen

CALPE (ANP) - Fabio Jakobsen gaat komende zomer voor een herkansing in de Tour de France. De sprinter van Team Picnic PostNL, zoals de wielerploeg van manager Iwan Spekenbrink sinds 1 januari heet, kiest daarmee voor een ander programma dan vorig jaar toen hij de Giro d'Italia en de Tour combineerde.

Dat werd geen succes. Jakobsen (28) kende veel tegenslag onder meer door enkele valpartijen, maar wil daar zijn tegenvallende prestaties - met slechts één zege - niet aan toeschrijven. "Ik was gewoon niet goed genoeg. Dan win je niet meer", vertelt hij telefonisch vanuit Calpe waar de ploeg, de opvolger van dsm-firmenich PostNL, een trainingskamp heeft belegd.

Jakobsen begint zijn seizoen op 28 januari in de AlUla Tour, een rittenkoers in Saudi-Arabië. Daarna volgen de rittenkoersen UAE Tour en Parijs-Nice. "We laten de rest van het voorjaar nog een beetje open", zegt de geboren Heukelumer.

Jakobsen: was niet competitief

Hij reed in 2024 naar eigen zeggen een anoniem voorjaar. "En in de Giro kwam ik er gewoon niet aan te pas." Een val in de elfde etappe maakte een einde aan zijn verblijf in Italië, waarna Jakobsen zich richtte op de Tour de France. "Ik heb in die tussenliggende periode wel een stap gemaakt, maar ook in de Tour was ik gewoon niet goed genoeg." Na twee top 10-noteringen gaf hij in de twaalfde etappe op. "Ik was niet competitief."

"We willen stappen maken met Fabio in de eerste helft van het seizoen en daarna met vertrouwen naar de Tour gaan", zegt ploegleider Rudi Kemna. "Daar is hij in de vlakke sprints onze finisher, ondersteund door Tobias (Lund Andresen)."