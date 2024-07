Tourpeloton gaat na vlakke rit weer de bergen in

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (ANP) - Voor de renners in de Tour de France wacht een rit met een lange vlakke aanloop richting Gap, waar de bergen weer hoger worden. In de laatste 40 kilometer staan drie cols op het programma. De zwaarste, de Col du Noyer, is van de eerste categorie. De top ligt op 11 kilometer van de finish in Superdévoluy. De laatste 4 kilometer gaat het nogmaals omhoog.

De start is om 12.35 uur in Saint-Paul-Trois-Châteaux, waarna de renners in oostelijke richting koers zetten naar het departement Hautes-Alpes. De Col Bayard na 140 kilometer is de eerste klim, ingedeeld in de tweede categorie. Op de Col du Noyer, op een hoogte van 1664 meter, zijn naast bergpunten ook bonificatieseconden te verdienen. Na een afdaling volgt de slotklim in skigebied Superdévoluy.

Geletruidrager Tadej Pogacar zei rekening te houden met een groep vluchters die voor het klassement niet van belang zijn. De strijd met de Deen Jonas Vingegaard, die als nummer 2 in het bergklassement achter de Sloveen de bollentrui draagt, zal pas tegen het weekeinde weer losbranden, denkt hij. Eritreeër Biniam Girmay start ondanks zijn val van woensdag gewoon weer in de groene trui als leider van het puntenklassement. De Belg Remco Evenepoel is de beste jongere en rijdt in de bijbehorende witte trui.