Tourpeloton in de regen vertrokken voor derde etappe

VALENCIENNES (ANP) - Even buiten Valenciennes heeft Tourbaas Christian Prudhomme maandag kort na 13.30 uur vanuit zijn auto het officiële startsein gegeven voor de derde etappe van de Tour de France. Het regent opnieuw bij het begin van een grotendeels vlakke rit naar kustplaats Duinkerke. Onderweg is slechts op één hellinkje een punt te verdienen voor het bergklassement. Na 118 van de in totaal 178 kilometer is er een tussensprint.

Mathieu van der Poel draagt na zijn ritzege van zondag de gele trui. Zijn Belgische ploeggenoot Jasper Philipsen geldt als een van de favorieten voor de ritzege. In Duinkerke wordt rond 17.25 uur een massasprint verwacht.

De start was iets vertraagd door technische mankementen bij sommige renners.