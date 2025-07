Hackers stelen voor 2,2 miljard aan crypto's in eerste jaarhelft

LONDEN (ANP) - Hackers hebben in de eerste helft van 2025 voor meer dan 2,2 miljard dollar (ongeveer 1,9 miljard euro) aan cryptomunten gestolen. Dat meldt marktanalysebureau Finbold op basis van gegevens van cryptobeveiligingsbedrijf SlowMist. Het merendeel van de buit komt uit de omvangrijke hack bij de in Dubai gevestigde cryptobeurs Bybit in het eerste kwartaal van dit jaar. Bij die hack werd 1,5 miljard dollar gestolen.

Ondanks de zware verliezen in het eerste kwartaal, was er in het tweede kwartaal van 2025 sprake van een merkbare daling in het aantal hacks. In het afgelopen kwartaal werd voor in totaal 465 miljoen dollar aan digitale munten buitgemaakt. Kenners suggereren dat deze daling zou kunnen wijzen op betere beveiligingsmaatregelen van de cryptobeurzen.