ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tourpeloton vertrokken voor etappe 17 met kans voor Van der Poel

Sport
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 14:14
anp220726122 1
CHAMBÉRY (ANP) - Het wielerpeloton in de Tour de France is vanuit Chambéry vertrokken voor de zeventiende etappe. Waarschijnlijk is er al snel veel actie, omdat veel renners in de kopgroep willen zitten. De vier gecategoriseerde beklimmingen zijn in de eerste 60 kilometer, met de zwaarste van de derde categorie. Mathieu van der Poel heeft aangekondigd voor de etappezege te willen gaan.
De rit over 175 kilometer naar Voiron is voorlopig ook de laatste kans voor avonturiers en sprinters die wat klimwerk kunnen verzetten. Vanaf donderdag staan de zwaardere beklimmingen van de Alpen op het programma, met zowel vrijdag als zaterdag de Alpe d'Huez.
Van der Poel boekte deze Tour één ritzege, zijn derde in totaal. De Belg Remco Evenepoel won de afgelopen twee etappes. Hij is de nummer 2 van het klassement, op ruime afstand van viervoudig winnaar Tadej Pogačar. De Deense groenetruidrager Mads Pedersen zal woensdag ook voor de ritzege willen gaan. De bolletjestrui wordt gedragen door Valentin Paret-Peintre.
loading

POPULAIR NIEUWS

68f26f75ce62b

Portugal is geen belastingparadijs meer voor gepensioneerden: dit zijn de vier serieuze alternatieven

242968313_m

Rekensom: wat het ECB-besluit betekent voor jouw hypotheek en spaarrekening

191385885_m

Je kruidenplantje uit de supermarkt is eigenlijk 30 plantjes in één pot (en dat is precies het probleem)

shutterstock_2760584093

Waar zijn de muggen dit jaar gebleven?

1771362816945

Volgens CNN staat Trump er hopeloos voor

blog-medicijnen-hitte-hero

Bijna niemand weet dat deze veelgebruikte medicijnen je bij hitte extra kwetsbaar maken

Loading