Tourpeloton vertrokken voor etappe 17 met kans voor Van der Poel

CHAMBÉRY (ANP) - Het wielerpeloton in de Tour de France is vanuit Chambéry vertrokken voor de zeventiende etappe. Waarschijnlijk is er al snel veel actie, omdat veel renners in de kopgroep willen zitten. De vier gecategoriseerde beklimmingen zijn in de eerste 60 kilometer, met de zwaarste van de derde categorie. Mathieu van der Poel heeft aangekondigd voor de etappezege te willen gaan.

De rit over 175 kilometer naar Voiron is voorlopig ook de laatste kans voor avonturiers en sprinters die wat klimwerk kunnen verzetten. Vanaf donderdag staan de zwaardere beklimmingen van de Alpen op het programma, met zowel vrijdag als zaterdag de Alpe d'Huez.

Van der Poel boekte deze Tour één ritzege, zijn derde in totaal. De Belg Remco Evenepoel won de afgelopen twee etappes. Hij is de nummer 2 van het klassement, op ruime afstand van viervoudig winnaar Tadej Pogačar. De Deense groenetruidrager Mads Pedersen zal woensdag ook voor de ritzege willen gaan. De bolletjestrui wordt gedragen door Valentin Paret-Peintre.