Trainer Farioli verwacht dat blessure Godts meevalt

AMSTERDAM (ANP) - Trainer Francesco Farioli heeft Mika Godts nog niet afgeschreven voor het thuisduel van Ajax van komende zondag met Feyenoord in de Eredivisie. "Het lijkt erop dat zijn blessure meevalt", zei de coach uit Italië. "Maar zondag is kort dag. We gaan het zien."

Godts viel al in de negende minuut van de thuiswedstrijd tegen Galatasaray (2-1) in de Europa League geblesseerd uit. De Belg greep naar een hamstring en vroeg om een wissel. Godts is de enige echte linksbuiten in de selectie van Ajax. Technisch directeur Alex Kroes sprak de afgelopen dagen met Go Ahead Eagles over de Noorse linksbuiten Oliver Edvardsen.

Trainer Farioli bracht Chuba Akpom in het veld voor Godts. De Brit is van origine een centrumspits en leek in de slotfase van het duel met de koploper van Turkije ook geblesseerd. "Hij had alleen kramp en het gaat weer goed met hem", zei Farioli.