Apple boekt recordomzet, verkopen in China vallen wel tegen

CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Apple heeft naar eigen zeggen zijn beste kwartaal ooit achter de rug. De omzet van de iPhone-maker liep op tot 124,3 miljard dollar. Dat was 4 procent hoger dan in de laatste drie maanden van 2023 in de boeken ging.

Topman Tim Cook is niet alleen blij met deze recordomzet, maar stipt ook de sterke marges op producten aan. Daardoor was volgens hem tevens sprake van een recordwinst per aandeel.

De opbrengsten zijn iets hoger uitgekomen dan analisten in doorsnee hadden verwacht, al ging het met de verkoop van iPhones en de voor het techconcern belangrijke verkopen in China wel iets minder dan ze hadden voorzien. Lokale smartphonemerken lijken in China een stevige voet aan de grond te hebben gekregen en daardoor loopt Apple er verkopen mis.