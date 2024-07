Code oranje wegens hittegolf in zuidelijke delen van Frankrijk

In delen van Frankrijk geldt vanaf zondagmiddag code oranje vanwege de hitte. In het zuidwesten van het land, langs delen van de grenzen met Italië en Zwitserland en in het noorden van Corsica worden lokaal temperaturen verwacht tot 38 graden. Daar moet men rekening mee houden, waarschuwen de autoriteiten.

"Het advies is om tijdens de warmste uren niet naar buiten te gaan", schrijft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op X. Code oranje geldt vanaf 12.00 uur. De hoge temperaturen houden mogelijk aan tot en met woensdag.

De gebieden waar code oranje geldt, zijn populair onder Nederlandse toeristen. Het gaat onder meer om de streek rond Bordeaux, de Dordogne en delen van Corsica. In andere zuidelijke delen van Frankrijk geldt code geel.

Dringende adviezen

Voor Parijs, waar de Olympische Spelen worden gehouden, geldt geen waarschuwing. Wel worden sommige evenementen op andere plekken in Frankrijk gespeeld. Zo staan voor dinsdag en woensdag een mannen- en een vrouwenvoetbalwedstrijd op de agenda in Bordeaux.

Code geel betekent in Frankrijk dat mensen voorzichtig moeten zijn en rekening moeten houden met het weer. Vanaf code oranje krijgen mensen dringende adviezen over hun veiligheidssituatie en wordt ze aangeraden om zich daaraan te houden.