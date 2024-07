Tribunes langs Seine volgestroomd voor opening Spelen

PARIJS (ANP) - De vele tribunes met betaalde zitplaatsen langs de Seine zijn bij aanvang van de openingsceremonie van de Olympische Spelen zo goed als volgestroomd. Veel mensen hebben boven de kades een plekje gezocht waar ze het spektakel gratis kunnen zien.

Langs de Seine staan grote beeldschermen waarop de honderdduizenden toeschouwers de ceremonie kunnen volgen. Alles is ook via grote luidsprekers te horen. Voor het eerst in de olympische geschiedenis is de opening niet in een stadion, maar presenteren de landenploegen zich met een botenparade over de Seine.

Op de kades wemelt het van de agenten met kogelwerende vesten die over de veiligheid waken. Mensen stonden soms uren in de rij om hun plekje langs de kades te vinden, maar er was sprake van een ontspannen sfeer en opgewonden stemming.