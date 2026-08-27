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Tsjechen Muchová en Menšík winnen gemengd dubbel US Open

Sport
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 9:09
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NEW YORK (ANP) - Tennissers Karolina Muchová en Jakub Menšík hebben het gemengd dubbelspel van de US Open gewonnen. Het Tsjechische koppel versloeg in de finale de Zwitserse Belinda Bencic en de Italiaan Flavio Cobolli in de supertiebreak: 5-3 1-6 10-6.
Menšík maakte het beslissende punt met een ace. Eerder op woensdagavond had hij met een ace een van de twee matchpoints weggewerkt in de halve finale tegen het Russische duo Mirra Andrejeva en Andrej Roeblev. Bencic en Cobolli hadden eerder onder anderen Serena Williams en Carlos Alcaraz uitgeschakeld.
Het is voor Muchová en Menšík de eerste grandslamtitel. Muchová verloor in juli de enkelspelfinale van Wimbledon van haar landgenote Linda Nosková.
De organisatie van het grandslamtoernooi in New York voerde vorig jaar het gemengd dubbel in als showonderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Hierdoor doen veel topspelers ook mee.
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