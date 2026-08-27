Smartphone niet meer het meest gestolen in vakantie

Wie deze zomer op vakantie gaat, moet vooral goed letten op tas of rugzak. Die worden volgens een analyse van verzekeraar OHRA inmiddels vaker als gestolen opgegeven bij de reisverzekering dan mobiele telefoons.

Tassen en rugzakken zijn goed voor 22 procent van alle diefstalclaims in de zomer. De telefoon, jarenlang de nummer één op de lijst, staat nu op de tweede plek met 20 procent. Daarna volgen portemonnees (8 procent), zonnebrillen (6 procent) en fietsen of e-bikes (6 procent).

Telefoon blijft kwetsbaar

Dat de smartphone niet meer het meest gestolen voorwerp is, betekent niet dat vakantiegangers er minder problemen mee hebben. Bij schademeldingen staat de telefoon juist ruim bovenaan: een kwart van alle claims gaat over een toestel dat kapot, nat of anderszins beschadigd is geraakt.

Dat is extra vervelend, want een telefoon is op reis vaak veel meer dan alleen een communicatiemiddel. Hij dient als camera, navigatie, digitale portemonnee, boardingpass en toegang tot reserveringen. OHRA adviseert daarom om vóór vertrek automatische back-ups van foto’s en belangrijke gegevens aan te zetten.

Brillen opvallend vaak kwijt

Bij verloren spullen staan brillen bovenaan. Zonnebrillen vormen 20 procent van de meldingen en gewone brillen 18 procent. Bagage volgt met 9 procent, terwijl sieraden en AirPods of koptelefoons elk goed zijn voor 7 procent.

Ook opmerkelijke claims duiken op: zo werden er onder meer bikini’s en hairextensions als verdwenen of gestolen opgegeven. Of een verzekeraar zo’n verlies vergoedt, hangt altijd af van de omstandigheden en de precieze voorwaarden van de reisverzekering.

Zo verklein je de kans op gedoe

Laat tassen, portemonnees en telefoons nooit zichtbaar achter in auto, strandtas of hotelkamer.

Draag waardevolle spullen dicht op het lichaam, bijvoorbeeld in een afsluitbare binnenzak of heuptasje.

Maak foto’s van kostbare bezittingen en bewaar aankoopbewijzen, voor het geval je een claim moet indienen.

Zet automatische cloudback-up aan voor telefoonfoto’s, contacten en documenten.

Controleer vooraf de maximale vergoeding en het eigen risico van je reisverzekering.

Een goed opgeborgen tas is deze zomer dus waarschijnlijk minstens zo belangrijk als een stevig telefoonhoesje.