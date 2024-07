Tsjechische golfster Melichova zegeviert op Dutch Ladies Open

HILVERSUM (ANP) - Golfster Jana Melichova heeft in Hilversum de Dutch Ladies Open gewonnen. De 26-jarige Tsjechische hield met een slotronde van 67 slagen de Zwitserse Kim Metraux één slag achter zich. Metraux had de zege voor het grijpen, maar verspeelde de eerste plek door de laatste dag rond te gaan in 74 slagen. De derde plek werd gedeeld door de Thaise April Angurasaranee en de Engelse Liz Young.

Nikki Hofstede was op de zevende plek de beste Nederlandse. Anne van Dam, die meedoet aan de Olympische Spelen in Parijs, werd gedeeld 35e.

Voor Melichova is het haar tweede overwinning in de Ladies European Tour. In 2022, toen ze nog amateur was, won ze voor eigen publiek de Czech Ladies Open.