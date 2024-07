Turgis wint gevreesde gravelrit in Tour de France

TROYES (ANP) - De Franse wielrenner Anthony Turgis heeft de negende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was de gevreesde rit over een aantal gravelstroken met start en finish in Troyes.

De renner van TotalEnergies won de sprint van een kopgroep voor de Brit Tom Pidcock en de Canadees Derek Gee. De ontsnapte Belg Jasper Stuyven was kort ervoor in de laatste kilometer achterhaald.

In het klassement bleef de top 3 ongewijzigd. De Sloveen Tadej Pogacar leidt, voor de Belg Remco Evenepoel en de Deen Jonas Vingegaard.

Maandag mogen de renners bijkomen op de eerste rustdag van deze Tour.