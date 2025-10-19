Turner Schmidt ziet kans op meerkampfinale verder slinken

JAKARTA (ANP) - Turner Casimir Schmidt zag zondagavond lokale tijd in Jakarta zijn kansen op de meerkampfinale (top-24) op de WK verder slinken. Schmidt staat na zes van de in totaal acht subdivisies op plek 21. Maandagochtend worden de laatste twee subdivisies geturnd voordat het eindresultaat bekend is.

Schmidt kwam in de kwalificaties door grote fouten op vloer en voltige niet verder dan 74,463 punten. Na de wedstrijd verklaarde hij door ziekte niet fit te zijn geweest en schatte hij zijn kans op de finale al laag in. "Ik denk dat ik hem wel kan vergeten. Maar natuurlijk zou het mooi zijn als ik hem wél haal en ik me kan revancheren", zei Schmidt na de wedstrijd.

Bart Deurloo, Loran de Munck en Jermain Grünberg waren eerder al uitgeschakeld op respectievelijk rekstok, voltige en brug. Deurloo staat er nog het beste voor: elfde (13,833) aan rek. De top-8 per toestel haalt de finale. Grünberg staat vijftiende (13,666) aan brug, De Munck staat na twee vallen (11,666) voorlopig 61e op voltige.