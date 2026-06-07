Turnkampioene Biles ligt in het ziekenhuis: 'bijna dood'

HOUSTON (ANP) - Turnster Simone Biles is in het ziekenhuis beland. Dat heeft de 29-jarige Amerikaanse zevenvoudig olympisch kampioene zaterdagavond zelf bekendgemaakt. "Ik ben normaal niet van het delen van dit soort dingen omdat ik privacy waardeer in de huidige tijd", schrijft Biles op haar Instagram. "Maar bijna doodgaan stond aan het begin van deze week nog niet op mijn bingokaart."

Het is niet duidelijk waardoor de turnster in het ziekenhuis is beland. "Ik zal het vroeger of later uitleggen", schrijft Biles. Ze bedankt haar naasten die haar hebben bijgestaan en bloemen hebben gestuurd. "Dit was een van de, zo niet de engste ervaring van mijn leven."

Naast zeven gouden olympische medailles werd Biles 23 keer wereldkampioen. Na de Olympische Spelen van Parijs in 2024 nam de Amerikaanse een pauze van haar topsportcarrière. Het is nog onduidelijk of ze zich gaat richten op de Spelen van 2028 in haar thuisland, in Los Angeles.