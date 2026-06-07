"Hij wilde gewoon niet meer": Noraly Beyer over palliatieve sedatie van Joost Prinsen

Acteur en presentator Joost Prinsen wilde na zijn herseninfarct van oktober 2025 niet langer doorleven. Dat vertelde zijn partner, oud-nieuwslezer Noraly Beyer (79), zaterdag in het NPO 2-programma Over Leven van Coen Verbraak ( NU.nl ). Prinsen overleed op 3 november 2025, op 83-jarige leeftijd, in Amsterdam.

Door het infarct raakte Prinsen, bekend als Erik Engerd uit De Stratemakeropzeeshow en bedenker en presentator van Met het Mes op Tafel, half verlamd en kon hij nauwelijks meer praten. "Zijn hersenen werkten nog wel, maar de woorden kwamen er niet meer uit", aldus Beyer. "Toen wist ik: dit is een eind."

Prinsen wilde naar een hospice, maar werd geweigerd omdat hij niet stervende was. "Hij werd opstandig. Hij wilde gewoon niet meer. Wat ik begreep en respecteerde, maar wel lastig vond te accepteren. Ik wilde die man niet kwijt", vertelde Beyer . Een euthanasieverzoek was niet meer mogelijk, maar artsen boden palliatieve sedatie aan. Toen Prinsen voor de laatste keer gevraagd werd of hij dat echt wilde, antwoordde hij volgens Beyer "heel luid en duidelijk: ja, ja, 100 procent". "Ik verstijfde. Maar het kon niet anders, het moest."

Beyer en Prinsen leerden elkaar kennen in 2021, een jaar na het overlijden van zijn vrouw Emma. Hun relatie duurde uiteindelijk vijf jaar. "De klok was al die jaren een tegenstander", zegt Beyer, die in juli haar tachtigste verjaardag viert. "Je moet je dagen tellen, je jaren tellen en je zegeningen tellen."