Turnster Geurts op vijfde plek in EK-finale op sprong

LEIPZIG (ANP) - Turnster Elze Geurts is bij de EK in het Duitse Leipzig vijfde geworden in de finale op het onderdeel sprong. De 30-jarige Geurts kwam na haar twee sprongen tot een gemiddelde van 13,233 punten. Het goud ging naar Karina Schönmaier uit Duitsland die 13,983 punten behaalde.

Het is de eerste keer dat Geurts in een EK-finale stond op sprong. In 2021 bereikte ze al wel de WK-finale. Daarin werd ze destijds achtste na een val bij haar tweede sprong.

Geurts werd eerder deze week met de Nederlandse vrouwenploeg nog vijfde in het landenklassement. Ze plaatste zich als zesde voor de finale op sprong.