Volgende week mogelijk al staking bij NS over cao, dreigt vakbond

UTRECHT (ANP) - Medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen (NS) leggen volgende week vrijdag mogelijk het werk neer in een deel van Nederland. Vakbond FNV heeft een ultimatum naar de spoorvervoerder gestuurd met eisen voor een nieuwe cao. Als het bedrijf niet akkoord gaat, volgt vrijdag 6 juni de eerste staking in de regio Midden. Ook voor meerdere andere dagen in juni worden stakingen voorbereid.

De vakbond dreigde eerder al met stakingen, nadat de onderhandelingen over een nieuwe cao waren geklapt. Nu is het dreigement concreter en worden ook al mogelijke stakingsdagen genoemd. NS krijgt tot dinsdag 3 juni 17.00 uur om te reageren. Het is volgens FNV de laatste kans voor het vervoersbedrijf om aan de cao-eisen van de bond te voldoen.