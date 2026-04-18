Turnster Sanne Wevers werkt aan comeback met oog op WK Rotterdam

door anp
zaterdag, 18 april 2026 om 8:42
DUIVEN (ANP) - Turnster Sanne Wevers (34) werkt aan een comeback en focust zich op de wereldkampioenschappen in eigen land. Dat meldt Wevers in een interview met de NOS.
De olympisch balkkampioene van 2016 turnde sinds de Olympische Spelen van Parijs in 2024 geen wedstrijden meer. Wevers turnde in Parijs met een elleboogblessure die ze tien dagen voor het toernooi opliep en slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de balkfinale. De revalidatie duurde negen maanden.
"Ik miste heel erg dat ik mezelf tot het uiterste moest drijven", zegt Wevers bij de NOS. "Dat je elke dag opstaat met het idee: vandaag moet ik er het maximale aan doen om mijn doel te bereiken en de beste versie van mezelf te zoeken."
'Eigen bubbel'
In Duiven werkt Wevers in haar 'eigen bubbel' aan haar comeback. "Soms is het heel goed om echt met jezelf geconfronteerd te worden. Uitpluizen wie ik ben als ik echt op mezelf sta. Ik wil stappen zetten in professionaliteit. Daarin wil ik niet geremd worden en moet ik zelf mijn route kiezen."
De wereldkampioenschappen vinden tussen 17 en 25 oktober plaats in Rotterdam. In 2010 deed Wevers ook al mee aan het WK in eigen land. Met de Nederlandse vrouwenploeg werd ze toen negende. "Zestien jaar later, ik schaam mij bijna om het te zeggen. Maar om daar nog een keer zo'n mooi toernooi mee te kunnen maken, lijkt me echt supervet", zegt Wevers bij de NOS.
Tijdens de WK van 2010 turnde Wevers haar eigen element op balk: de dubbele pirouette met gestrekt geheven been werd officieel erkend en opgenomen in de 'code of points' als de 'Wevers'.
