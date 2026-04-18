Konvooi tankers gesignaleerd bij tocht door Straat van Hormuz

door Redactie
zaterdag, 18 april 2026 om 9:44
Een konvooi van tankschepen vaart volgens scheepvaartwaarnemers van MarineTraffic door de Straat van Hormuz richting de Indische Oceaan. Het gaat om tankschepen met olie, gas of petrochemische producten aan boord.
Ze lijken koers te zetten naar vooral China of Zuid-Korea. Op enige afstand varen westelijker meer tankers die zich op lijken te maken voor de reis uit de Perzische Golf. Ze gaan naar het zich laat aanzien naar onder meer India, Oman en Pakistan.
Iran heeft vrijdag verklaard dat de zeestraat voorlopig weer open is voor de commerciële scheepvaart. Iran sloot de wateren na het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op het land. Wel zijn spaarzaam en in overleg met Teheran vrachtschepen doorgelaten die niets te maken hadden met "de agressors".
