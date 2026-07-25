Turnster Visser blij met winst EK-kwalificatie na zware periode

ROTTERDAM (ANP) - Turnster Naomi Visser (24) is opgelucht dat ze de tweede en laatste kwalificatiewedstrijd voor de EK heeft gewonnen. Visser kende door het overlijden van haar oma naar eigen zeggen 'twee hele moeilijke weken' en was daardoor extra blij dat ze in Rotterdam een gedegen meerkamp wist neer te zetten.

Met 53,167 punten voldeed ze voor de tweede keer aan de gestelde richtscore van 51,5 punten. "Ik ben best opgelucht", zei Visser na afloop. "Mijn oma is vorige week overleden en daardoor was het een hele moeilijke periode. De uitvaart was afgelopen woensdag, en daardoor had ik niet de voorbereiding die ik wilde. Tot vandaag heb ik het best moeilijk gehad en ook getwijfeld over wat ik moest doen."

"Ik ben heel blij dat het uiteindelijk zo heeft uitgepakt", zei Visser. Vlak na haar eerste oefening, die op de vloer, volgde een emotionele omhelzing met clubgenote Sanne Wevers. "Op vloer heb ik met choreograaf Brandon Bos echt een verhaal achter mijn oefening gemaakt", zei ze. "Dat was ook deels over mijn oma, omdat ze al zo lang ziek was. Het is mooi dat ik die vloeroefening vandaag zo goed wist neer te zetten: dat deed veel met me."

"Fysiek en mentaal heeft de afgelopen periode veel met me gedaan", zei Visser. "Het is fijn dat ik nu weet dat het er alsnog in zit, ook zonder goede voorbereiding. Dat geeft vertrouwen richting het EK." De Europese kampioenschappen voor vrouwen vinden plaats van 13 tot en met 16 augustus. De selectie wordt uiterlijk 30 juli bekend.