President Kazachstan dringt bij Poetin aan op stoppen gevechten

OMSK (ANP/AFP) - De president van Kazachstan heeft er in een gesprek met zijn Russische collega Vladimir Poetin op aangedrongen de vijandelijkheden in Oekraïne te stoppen. De gevechten moeten ophouden volgens de leider van Kazachstan, Kassym-Jomart Tokajev, want het is een schande dat jonge mensen aan het front sterven.

Hij vroeg zich hardop af: "Hoe geraken we uit deze situatie? Niemand weet het, omdat er aan beide kanten posities worden ingenomen, maar er komt ook een moment en mogelijkheid om dit allemaal te stoppen." Hij denkt dat het misschien mogelijk is terug te keren naar de diplomatieke toenadering in Istanbul in april 2022. Toen kwamen Oekraïne en Rusland dichtbij een akkoord. Oekraïne zou een neutraal land worden en geen lid van de NAVO en het zou internationale veiligheidsgaranties krijgen.

Tokajev heeft zich zo neutraal mogelijk opgesteld en zei op de Kazachstaans-Russische top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin zo'n grote aanval op het buurland ondernam.