ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

President Kazachstan dringt bij Poetin aan op stoppen gevechten

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 17:29
anp250726091 1
OMSK (ANP/AFP) - De president van Kazachstan heeft er in een gesprek met zijn Russische collega Vladimir Poetin op aangedrongen de vijandelijkheden in Oekraïne te stoppen. De gevechten moeten ophouden volgens de leider van Kazachstan, Kassym-Jomart Tokajev, want het is een schande dat jonge mensen aan het front sterven.
Hij vroeg zich hardop af: "Hoe geraken we uit deze situatie? Niemand weet het, omdat er aan beide kanten posities worden ingenomen, maar er komt ook een moment en mogelijkheid om dit allemaal te stoppen." Hij denkt dat het misschien mogelijk is terug te keren naar de diplomatieke toenadering in Istanbul in april 2022. Toen kwamen Oekraïne en Rusland dichtbij een akkoord. Oekraïne zou een neutraal land worden en geen lid van de NAVO en het zou internationale veiligheidsgaranties krijgen.
Tokajev heeft zich zo neutraal mogelijk opgesteld en zei op de Kazachstaans-Russische top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin zo'n grote aanval op het buurland ondernam.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2734823461

Je bent steeds zo moe als een hond. Dit zijn 13 verrassende oorzaken

generated-image

Je eet misschien niet meer dan vroeger, maar toch groeit je buik: dit is waarom

header-amerikanen-nederland

Steeds meer Amerikanen ruilen de VS in voor Nederland: ‘Dit is toch een soort paradijs?’

ANP-352528563

Door de hitte strandden fors meer Nederlanders met autopech in het buitenland — dit kost het zonder pechhulp

images

Biohacker Bryan Johnson kloont zichzelf als baby om later zijn organen te oogsten

shutterstock_2782560549

Zonder klimaatverandering was het niet zo droog geweest — en het wordt 80 keer vaker zó erg

Loading