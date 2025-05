Turnster Visser grijpt naast EK-medaille in meerkamp

LEIPZIG (ANP) - Turnster Naomi Visser heeft bij de EK in het Duitse Leipzig naast de medailles gegrepen in de meerkampfinale. Visser kwam na haar rondgang langs de vier toestellen tot een totaal van 51,765 punten en eindigde daarmee op plek zes. Het goud was voor de Italiaanse Manila Esposito (54,965), die de Europese meerkamptitel prolongeerde.

Alba Petisco uit Spanje greep zilver (53,265), de Roemeense Ana Barbosu het brons (52,299).

Visser lag na sprong, brug en balk nog op koers voor een medaille. Na drie onderdelen bezette ze de derde plek in het klassement. Op het laatste toestel, vloer, verspeelde ze haar kansen op eremetaal door een val in haar eerste acrobatische serie.

Kans

"Dit is wel zuur", zei Visser achteraf. "Ik wist wel dat ik kans had, maar het is niet dat dat me heel zenuwachtig maakte. Het is niet zo dat ik verstijfde. Ik ging er eigenlijk wel goed in", zei ze over haar vloeroefening. "Het enige is dat ik de eerste turnster was en dat vind ik altijd wel moeilijk op vloer. Na de val wist ik dat het klaar was. Je probeert dan je oefening nog zo goed mogelijk af te maken voor een redelijke eindscore."

Visser had zich eerder deze week als zesde voor de meerkampfinale geplaatst. Vrijdag treedt ze nog aan in de toestelfinale aan brug. Woensdag turnde ze al in de mixed teamfinale. "Fysiek en mentaal is het natuurlijk wel zwaar als je drie dagen achter elkaar wat hebt", zei Visser. "In principe voelde ik me fit vandaag. Morgen nog één keer", doelde ze op de brugfinale. "Het is fijn dat ik vandaag nog een keer de brug in de arena heb kunnen voelen en dat het goed ging. Daar houd ik aan vast."