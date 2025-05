Sinner maakt met zege op Roland Garros einde aan loopbaan Gasquet

PARIJS (ANP) - Jannik Sinner (23) heeft met een overwinning in drie sets (6-3 6-0 6-4) een einde gemaakt aan de loopbaan van Richard Gasquet (38). De als eerste geplaatste Italiaan gaat naar de derde ronde waarin hij de Tsjech Jiri Lehecka treft. Gasquet nam na 75 grandslamtoernooien afscheid van het Franse publiek. Daarmee is de profcarrière van de tennisser met de fluwelen backhand na ruim 22 jaar ten einde.

Gasquet wist op zijn laatste Roland Garros de eerste ronde van zijn landgenoot Trence Atmane te winnen, maar was niet opgewassen tegen de nummer 1 van de wereld. Sinner liep snel uit naar een 2-0-voorsprong in sets en had op Court Suzanne-Lenglen alleen in de derde set enige tegenstand te verduren.

Sinner feliciteerde Gasquet na afloop op de baan met zijn "fantastische loopbaan". "Je hebt een ongelooflijk tijdperk als tennisser gemaakt. Maar boven alles ben je een heel goed persoon", zei Sinner tegen Gasquet, die een ovatie van het publiek kreeg.

Gasquet groeide uit tot één van de beste tennissers van Frankrijk ooit. Hij wist zestien toernooien te winnen. De voormalige nummer 7 van de wereldranglijst bereikte op Wimbledon twee keer de halve finale en op de US Open één keer. Gasquet verdiende 21,3 miljoen euro aan prijzengeld.