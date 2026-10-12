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Turnster Visser na polsblessure fit genoeg voor WK

Sport
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - Turnster Naomi Visser (25) is na een polsblessure fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. Visser sloeg begin oktober de tweede en laatste kwalificatiewedstrijd voor de WK over vanwege haar polsklachten.
"Ik ben gelukkig alsnog helemaal klaar voor de WK. Het gaat weer helemaal goed", zegt Visser. Toch geeft de Papendrechtse toe dat de afgelopen periode wel spannend is geweest. "Tijdens de eerste WK-kwalificatie kreeg ik ineens last van mijn pols. Het was een soort overbelasting, waardoor ik even een week minder kon doen. Dat wil je eigenlijk niet zo dicht op het moment dat je topfit wilt zijn", zegt Visser. "Ik had na die eerste kwalificatie nog wat stappen in mijn hoofd die ik in de training nog wilde maken, die ik op dat moment even niet kon doen. Qua belasting moest ik even een stap terugdoen, maar gelukkig kon ik vertrouwen op mijn fitheid en ervaring."
De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam.
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