Turnsters gaan bij Spelen voor teamfinale en individuele finales

ARNHEM (ANP) - De Nederlandse turnsters gaan bij de Olympische Spelen in Parijs net als de mannen voor een plek in de teamfinale. Daarvoor is in de kwalificatie een plaats bij de beste acht vereist. Dat zei bondscoach Jeroen Jacobs tijdens een persmoment op sportcentrum Papendal.

"De top acht met het team is ons eerste doel. We streven in de teamwedstrijd naar een score van rond de 160 punten", zei Jacobs. "Verder hopen we ook op individuele finales en mogelijk een medaillekans."

De Nederlandse vrouwenploeg in Parijs bestaat uit Vera van Pol, Sanne Wevers, Lieke Wevers, Naomi Visser en Sanna Veerman. "In aanloop naar de olympische kwalificaties hebben we wel wat last gehad van onvoorziene omstandigheden. Natuurlijk is dat lastig", doelde Jacobs op onder meer het uitvallen van Eythora Thorsdottir (enkelblessure). "Maar het team dat we nu uitzenden is sterk."

Voorbereiding

De turnsters bereiden zich deze week voor in Rotterdam en trekken voor het weekend naar Heerenveen. "Eind volgende week gaan we vervolgens nog naar Gent om de puntjes op de 'i' te zetten. Daar bepalen we ook de toestelvolgorde."

Met de zesde plaats op het WK van vorig jaar plaatste de Nederlandse vrouwenploeg zich met een volledig team voor Parijs. In Tokio (2021) slaagde de vrouwenploeg er niet in een plek te veroveren in de landenfinale. In Rio (2016) eindigde Nederland als zevende in de teamfinale.