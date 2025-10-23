Twee aankomsten op Alpe d'Huez in Tour van 2026

PARIJS (ANP) - In de Tour de France van 2026 zijn twee etappes met aankomst op de beroemde Alpe d'Huez opgenomen. Dat was de opmerkelijke uitkomst van de presentatie van het rittenschema voor de 113e editie in Parijs.

Het betreft de negentiende en twintigste etappe. Vooral de twintigste rit wordt loodzwaar met 5600 hoogtemeters. De renners moeten in die rit ook nog over de Col de la Croix de Fer, de Col du Télégraphe en de Galibier. Ze beklimmen de beroemde alp, die wel de Nederlandse berg wordt genoemd vanwege de vele Nederlandse winnaars in het verleden, vanaf de andere kant (de Col de Sarenne).

De Tour start zoals bekend op 4 juli met een ploegentijdrit in Barcelona en eindigt op 26 juli in Parijs. Het peloton doorkruist alle bergketens in Frankrijk: eerst de Pyreneeën, dan het Centraal Massief, de Vogezen, de Jura en als apotheose de Alpen.

Montmartre

De Sloveen Tadej Pogacar won de Tour vorig jaar voor de vierde keer.

De organisatie spreekt van een zware Tour, die 3333 kilometer lang is en dertig beklimmingen telt van tweede-, eerste en buitencategorie. Er zijn acht bergritten, waarvan vijf met een aankomst bergop. Voor de sprinters zijn er zeven etappes uitgetekend. Naast de ploegentijdrit in Barcelona is er één individuele tijdrit over 26 kilometer. Dat is de zestiende etappe die gaat van Évian-les-Bains naar Thonon-les-Bains.

De 21e en laatste rit eindigt traditioneel op Les Champs-Élysées in Parijs, maar de organisatie kiest wel weer voor de alternatieve route met de finale in Montmartre.