Einde seizoen voor MotoGP-kampioen Márquez door blessure

MADRID (ANP) - MotoGP-coureur Marc Márquez komt dit seizoen niet meer in actie vanwege een schouderblessure die hij eerder deze maand opliep. Dat maakt zijn team Ducati donderdag bekend. Eind september verzekerde hij zich met nog vijf races te gaan al van zijn zevende wereldtitel in de MotoGP.

"Na analyse van de hele situatie zijn we van mening dat het meest gepaste en verstandige besluit is om de hersteltijd van de blessure te respecteren, ook al betekent dit dat ik dit seizoen niet meer kan racen", aldus de 32-jarige Spanjaard.

Márquez liep begin oktober een scheurtje in zijn rechterschouder op tijdens de Grote Prijs van Indonesië toen hij hard ten val kwam na een botsing met Marco Bezzecchi. Om die reden besloot de coureur de volgende grands prix van Australië en Maleisië over te slaan. Vorige week werd de oudste van de broers Márquez alsnog aan zijn schouder geopereerd, nadat was gebleken dat een week rust geen verbetering opleverde.