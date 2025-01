Tweede Europese titel shorttracker Van 't Wout op 1500 meter

DRESDEN (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout heeft in Dresden voor de tweede keer de Europese titel veroverd op de 1500 meter. In een finale met drie Nederlanders was Van 't Wout, eerder kampioen in 2023, de snelste. De Belg Stijn Desmet en de Nederlander Sven Roes eindigden gedeeld tweede. Voor de 25-jarige Roes was het zijn eerste individuele medaille op een EK.

Daan Kos finishte als vijfde.

De uit Laren afkomstige Van 't Wout (23) was de favoriet voor de titel en reed vrijwel de hele race op kop. Achter hem gingen de Italiaan Luca Spechenhauser en de Let Roberts Kruzbergs onderuit. De 25-jarige Fries Roes bleek ook na het bestuderen van de fotofinish precies op hetzelfde moment zijn schaats over de finish te hebben geduwd als de vallende Belg Desmet.