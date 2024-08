KRAKAU (ANP) - Olav Kooij heeft voor de tweede keer deze week een etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De 22-jarige wielrenner van Visma - Lease a Bike was in de slotrit, die over 142 kilometer van Wieliczka naar Krakau ging, het snelst in de massasprint.

Kooij, die donderdag al de vierde etappe op zijn naam schreef, zag de eindzege naar zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard gaan. De Deen behield de leiding in de laatste etappe zonder problemen.