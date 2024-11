Tennissers treffen Spanje van afscheidnemende Nadal in Davis Cup

MÁLAGA (ANP) - De Nederlandse tennissers nemen het dinsdag op de Davis Cup Finals op tegen het Spanje van Rafael Nadal, die in Málaga afscheid neemt van de tennissport. Oranje kan zich voor de tweede keer bij de laatste vier van het landentoernooi plaatsen.

De opstelling van de Spanjaarden is nog niet bekendgemaakt. Het is de vraag of Nadal in het enkelspel in actie komt. Carlos Alcaraz doet dat zeker. Voor Nederland komen normaal gesproken Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor de baan op.

Nadal maakte enkele weken voor het eindtoernooi van de Davis Cup bekend dat hij in eigen land afscheid zou nemen. Hij won in zijn loopbaan 22 grand slams. Nadal speelde sinds de Olympische Spelen in Parijs geen officiële wedstrijd meer.

Aan de zijde van Nederland neemt dubbelspecialist Wesley Koolhof afscheid. De 35-jarige Gelderlander won vorig jaar Wimbledon.

Nederland reikte in 2001 tot de halve eindstrijd van de Davis Cup. Frankrijk was toen met 3-2 te sterk.

De Davis Cup Finals duren tot en met zondag.