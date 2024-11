Davis Cup-team wil Nadal 'graag met pensioen sturen' op Finals

AMSTELVEEN (ANP) - Het Nederlands Davis Cup-team hoopt volgende week dinsdag de loopbaan van Rafael Nadal te kunnen beëindigen. De Spaanse tennislegende neemt afscheid op de Davis Cup Finals in Málaga en in de kwartfinales is Nederland de tegenstander.

"Wij willen hem natuurlijk graag met pensioen sturen", zei captain Paul Haarhuis op een persmoment in Amstelveen. "Het wordt sowieso niet de beste versie van Nadal. Al ben ik er nog geen seconde mee bezig geweest of hij erbij is. Dat hebben wij toch niet in de hand."

Nadal, 38 jaar oud, maakte vorige maand bekend dat hij in Málaga zijn loopbaan beëindigt. Sinds die aankondiging speelde hij geen enkel officieel toernooi en het is gissen naar zijn vorm en fysieke gesteldheid. "Maar ik heb wel het gevoel dat als hij wil spelen, dat hij dan gewoon speelt", aldus Botic van de Zandschulp, vermoedelijk de tegenstander van de 22-voudig grandslamkampioen. "Het is altijd een mooi affiche, maar ik zie dinsdag wel wie er tegenover me staat. Ik wil me er ook een beetje voor afsluiten."

De kaarten voor de dinsdagsessie waren in een mum van tijd verkocht en er werd zelfs enkele tienduizenden euro's voor neergeteld. "Ik verwacht sowieso dat het een heel andere week wordt. Ongelooflijk veel mensen hebben interesse in deze week", aldus Haarhuis. "Het wordt ook een heel andere ontmoeting dan die jongens ooit hebben meegemaakt, met 12.000 fans van wie er 11.500 niet voor jou zijn. Je hebt te maken met bijna alleen maar Spanjaarden en krijgt nu echt het gevoel dat je uit aan het spelen bent. Dat was de afgelopen jaren anders."

'Koning in Spanje'

Het belooft een groot spektakel te worden en de eerste uitingen die refereren aan het afscheid van Nadal zijn nu al zichtbaar. "Gracias Rafa", valt er door de hele stad te lezen. "Ik denk dat het heel veel om Nadal zal gaan. Ons wordt er ook alleen maar naar gevraagd", aldus Tallon Griekspoor. "Ik denk dat het een heel bijzondere dag gaat worden, voor ons allemaal. Zeker voor Botic en mij. Het is meer dan een tennisser die met pensioen gaat. Hij is een koning in Spanje. Dus dat gaat een groot feest worden. Maar ik zal me niet schuldig voelen om hem met pensioen te slaan. Want hij stopt tóch na die week. Het gaat heel zwaar worden en wij zullen heel goed moeten zijn."

Griekspoor neemt het in het andere enkelspel vermoedelijk op tegen Carlos Alcaraz. Bij een 1-1-stand volgt er een beslissend dubbelspel.