Van Aert na tweede plek in massasprint nieuwe leider in Vuelta

OURÉM (ANP) - Wout van Aert heeft de leiding in de Ronde van Spanje in handen genomen. De Belgische wielrenner van Visma - Lease a Bike moest de zege in de 194 kilometer lange tweede etappe in Portugal, van Cascais naar Ourém, in de massasprint aan de Australiër Kaden Groves laten. De Nieuw-Zeelander Corbin Strong werd derde.

Van Aert was een dag eerder tijdens de openingsetappe als derde geëindigd in een individuele tijdrit en is door bonificatieseconden nu in het bezit van de rode leiderstrui. Dylan van Baarle, ploeggenoot van Van Aert, moest de strijd na een val staken. Van Aert heeft in het klassement drie seconden voorsprong op de Amerikaan Brandon McNulty, die zaterdag de tijdrit won.

De Spanjaarden Ibon Ruiz en Luis Ángel Maté gingen er vrijwel direct na de start vandoor. Het peloton haalde het tweetal op 52 kilometer van de finish in en behield daarna een hoog tempo.

Mooie manier

"Het is een hele mooie manier om deze Vuelta te beginnen", zei Groves, die voor de vijfde keer zegevierde in een etappe in de Ronde van Spanje. "Het was een zwaar jaar voor mezelf. Ik had tot vandaag nog geen overwinning behaald. Ik kwam hier supergemotiveerd naartoe om dat te veranderen. Ik moet mijn team bedanken voor een hele sterke rit vandaag."

Drievoudig winnaar Primoz Roglic, favoriet voor de eindzege, staat twintig seconden achter op Van Aert. De Amerikaanse titelverdediger Sepp Kuss moet 56 tellen zien goed te maken op de klassementsleider.

De derde etappe gaat maandag van Lousa naar Castelo Branco. Ook dat lijkt een etappe te worden voor de sprinters.