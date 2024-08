Niewiadoma bedankt Brand voor hulp bij behalen eindzege in Tour

ALPE D'HUEZ (ANP) - De Poolse Katarzyna Niewiadoma kon haar geluk niet op met haar eindzege in de Tour de France Femmes. Ze hield na de beklimming van Alpe d'Huez, de laatste berg in de ronde, precies vier seconden over aan de meet om de gele trui te behouden. "Dit is waanzinnig. Er werd maar geschreeuwd in mijn oortje door de ploegleider. Ik ben door een hel gegaan tijdens de klim. Ik haatte elke kilometer, maar de gedachte dat ik de Tour kon winnen hield me op de been", zei de renster van Canyon in het flashinterview na afloop.

Niewiadoma had een speciaal dankwoord voor Lucinda Brand, die niet eens haar ploeggenote is. Brand, rijdend voor Lidl - Trek, reed in het vlakke stuk tussen de Col du Glandon en de voet van de Alpe d'Huez de broodnodige seconden van de achterstand af op titelverdedigster Demi Vollering en haar medevluchter Pauliena Rooijakkers. "Na de Glandon zat ik er mentaal en fysiek doorheen. Ik moest in de afdaling mezelf herpakken en ik moet Lucinda bedanken voor het kleiner maken van het verschil. Op de klim naar Alpe d'Huez heb ik geprobeerd slim mijn krachten te verdelen en in de laatste kilometer alles te geven."