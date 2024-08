Van Ass vindt het knap hoe hockeysters met de druk omgingen

COLOMBES (ANP) - Bondscoach Paul van Ass was onder de indruk van de manier hoe de Nederlandse hockeysters zijn omgegaan met de druk die op hun schouders lag. Volgens hem werden zij door de buitenwereld geacht om zomaar even goud te winnen. "Maar het is hier geen Albert Heijn. Je haalt een gouden plak niet uit de schappen."

Onder leiding van Van Ass, die in 2022 aantrad, won Nederland overtuigend het EK en de Pro League. Hij constateerde echter dat de druk tijdens de Spelen veel groter was. "De Nederlandse vrouwen staan al een jaar of twintig aan de wereldtop. Ze worden geacht om altijd maar alles te winnen. Maar hier stonden elf meiden voor wie dit hun eerste Olympische Spelen waren. Omgaan met de druk van het winnen van de Spelen is toch iets anders."

Ook na de gewonnen olympische mannenfinale van Nederland tegen Duitsland nam de druk op de vrouwen toe, zei Van Ass. "Toen zei iedereen weer dat we de dubbel moesten pakken. Kregen we dáár weer mee te maken. De druk die op de speelsters in het vrouwenhockey ligt, is echt onderbelicht."

Van Ass zag dat de Chinezen na hun vroege openingsgoal heel de wedstrijd bleven verdedigen. Hij was tevreden hoe zijn speelsters daarmee omgingen, hoewel het wel tot het vierde kwart duurde tot Nederland via Yibbi Jansen de gelijkmaker scoorde. "Ik heb prachtig linie-over-linie-hockey gezien. Daar hou ik van. Ik hou van mooi hockey. Daarom zal ik die Chinezen nooit coachen."