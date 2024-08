Humberto Tan houdt eerste tv-interview met premier Dick Schoof

PARIJS (ANP) - Minister-president Dick Schoof geeft op zaterdag 10 augustus zijn eerste televisie-interview. Dat doet hij in Humberto à Paris op RTL 4. Vanuit Parijs blikt Schoof terug op de eerste veertig dagen van zijn premierschap.

Tan vraagt Schoof naar zijn plannen voor het land, maar ook naar zijn persoonlijke interesses. Zo praten de twee uitgebreid over Schoofs passie voor sport. De premier kijkt volgens Tan met name uit naar de marathon, waaraan de Nederlandse Sifan Hassan meedoet.

De Olympische Spelen duren nog tot en met zondag. De premier ontvangt de Nederlandse medaillewinnaars dinsdag voor een huldiging in de Glazen Zaal in het centrum van Den Haag. Later gaan de sporters naar koning Willem-Alexander op Huis ten Bosch.