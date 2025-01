Van Baarle breekt sleutelbeen door val in Tour Down Under

GUMERACHA (ANP) - Wielrenner Dylan van Baarle heeft voor de derde keer in acht maanden een botbreuk opgelopen. De 32-jarige renner van Visma - Lease a Bike brak een sleutelbeen door een val in de slotkilometers van de eerste etappe van de Tour Down Under in Australië. Vorig jaar juni brak hij ook al een sleutelbeen in het Critérium du Dauphiné. In augustus brak hij een heup in de Ronde van Spanje.

Van Baarle reed de etappe in Australië nog wel uit, maar onderzoek na de finish wees de breuk in een sleutelbeen uit. De oud-winnaar van Parijs-Roubaix zal woensdag niet meer op de fiets stappen voor de tweede etappe in Down Under. "Dit is een zware tegenslag, maar we weten dat Dylan een vechter is die sterker dan ooit terugkomt. We kijken nu al uit naar dat moment", plaatste Visma - Lease a Bike als boodschap op sociale media.