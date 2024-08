Van Baarle houdt breuk in heup over aan val in Vuelta

OURÉM (ANP) - Wielrenner Dylan van Baarle heeft bij zijn val in de tweede rit van de Ronde van Spanje een breuk in zijn heup opgelopen. De 32-jarige Van Baarle kwam 90 kilometer voor de finish van de tweede etappe van Cascais naar Ourém ten val.

"Een grote domper voor Van Baarle, die weer in actie kwam na een lange revalidatieperiode na zijn val in het Critérium du Dauphiné begin juni. De Nederlander bleek achteraf een breuk in zijn heup te hebben opgelopen", meldde de ploeg op de website.

Na zijn val stapte Van Baarle weer op, waarna hij aan wist te sluiten bij het peloton. In de finale moest hij wederom lossen. Op zo'n 50 kilometer voor de aankomst stapte hij uit de koers.

2024 is vooralsnog niet het jaar van Van Baarle, die eerder dit jaar ook al de Ronde van Frankrijk moest missen door een sleutelbeenbreuk die hij opliep in het Criterium du Dauphiné. Tijdens het klassieke voorjaar kon Van Baarle niet uitblinken door ziekte. Van Baarle is voormalig winnaar van Parijs-Roubaix, Dwars door Vlaanderen en de Omloop Het Nieuwsblad.