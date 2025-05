Barney heeft het moeilijk op de dartstour, wil motivational speaker worden

Dartlegende Raymond van Barneveld overweegt om volgend jaar een stapje terug te doen in zijn overvolle speelschema. De vijfvoudig wereldkampioen snakt naar rust. Stiekem denkt de mentaal fragiele pijltjesgooier alweer aan een leven na de sport. Maar of een carrière als motivational speaker echt iets voor hem is?

Na zijn verlies tegen Ross Smith op het Dutch Darts Championship in Rosmalen liet de 58-jarige Hagenaar al doorschemeren dat hij volgend jaar minder toernooien wil spelen. Niet omdat hij het beu is, maar juist omdat hij er nog te veel van houdt.

"Ik kondig niet mijn afscheid aan", vertelt hij maandag in een telefonisch gesprek met NU.nl. "Ik vind het nog veel te leuk om toernooien te spelen voor de Barney Army. Neem alleen al de Euro Tour afgelopen weekend. Ik kreeg waterige ogen toen het publiek mijn naam scandeerde."

Minder vloertoernooien

Toch is het tijd om keuzes te maken. Van Barneveld wil minder vloertoernooien – de zogeheten Pro Tours – spelen. "Ik ga volgend jaar waarschijnlijk alleen minder Pro Tours spelen. De rest van de toernooien blijf ik afwerken. Dat kan ook niet anders, want ik moet mijn boterhammetje verdienen. Maar het is te veel van het goede op dit moment."

Hij ervaart hoe zwaar het schema op hem drukt. “Je moet het zo zien: ik ben vaak op zondag weg, dan gooi ik maandag en dinsdag een vloertoernooi. Dan ben ik woensdag een dagje thuis en dan moet ik weer naar een Euro Tour. De PDC ramt de hele kalender maar vol. Het stopt niet."

Geen ochtendmens

Vooral het vroege schema van de Pro Tours speelt hem parten. "Die liggen me niet. Ik moet al om 10.00 uur in de zaal zijn, maar ik ben een slechte ontbijter. Ik krijg amper iets door m’n keel. En dan moet ik toch presteren. Een auto rijdt ook niet zonder brandstof, hè? Dat is niet te doen."

Minder toernooien betekent volgens Van Barneveld niet alleen meer rust, maar ook meer ruimte om gericht te trainen. "Als ik minder toernooien gooi, heb ik meer tijd om te trainen in mijn bedrijfspand. Misschien dat dat mijn loopbaan een boost kan geven."

'Wat ben ik nou allemaal aan het doen?'

Barney hoopt ook fysiek baat te hebben bij zijn nieuwe koers. "Want voor sporten heb ik nu geen tijd. Als ik in Engeland ben, ga ik niet om 6.00 uur opstaan om ergens een gym te zoeken om te gaan sporten. Ik moet nog de hele dag gooien. Dat werkt voor geen meter."

De sportadviezen die hij soms krijgt, wuift hij weg. "Dan hoor ik van die sportgoeroes roepen: waar een wil is, is een weg. Nou, dat zie ik anders. En het is in het darten niet gebruikelijk dat mensen sporten. Kijk naar Luke Littler, die eet lekker zijn broodjes en gooit toch ook iedereen van het bord?"

Motivational speaker

Ook mentaal hakt het fanatieke speelschema erin. Sinds zijn comeback in 2021 wint Van Barneveld naar eigen zeggen te weinig. "Een kickbokser als Rico Verhoeven kan een keer verliezen en er maanden van bijkomen. Ik krijg de klap van een nederlaag drie keer per week. Dat went niet. Dan lig je weer in je eentje op je kamertje en denk je: wat ben ik nou allemaal aan het doen?"

Toch is stoppen voorlopig geen optie. Maar nadenken over de toekomst doet hij wel. "Misschien ga ik dan wel dartsles geven of als motivational speaker aan de slag bij bedrijven. Maar voorlopig blijf ik gooien."