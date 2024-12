Iris de Graaf moet er nog aan wennen dat ze liefdebrieven krijgt en verzoeken om gedragen ondergoed

Kort nadat Poetin Oekraïne was ingetrokken werd Rusland te gevaarlijk voor NOS-correspondent Iris de Graaf (33), juist nu er veel behoefte was aan geluiden uit het echte Rusland en van echte Russen. En dat was haar handelsmerk: het grote vertellen door het kleine te laten zien.

Maar de eerste buitenlandse correspondent was al opgepakt en er waren aanwijzingen dat De Graaf grote risico's liep. De NOS wilde dat ze halsoverkop vertrok.

Tegen De Telegraaf:

„Toen de eerste Amerikaanse journalist werd gearresteerd, verdween ons gevoel van veiligheid. De militaire censuur werd uitgebreid, ik werd op het vliegveld door Russische veiligheidstroepen drie uur lang ondervraagd: ’Werk je voor het Internationaal Strafhof? Hoe denk je over de MH17?’ Op een gegeven moment belde de NOS dat ik die avond terug zou vliegen. De situatie werd te gevaarlijk.

Het was heel zwaar om halsoverkop mijn droombaan, maar ook mijn huis, vrienden en alles wat ik in drie jaar had opgebouwd achter te laten, wetende dat ik dit keer niet terug zou komen. In Nederland hoorde ik dat er een officieel statement was uitgegaan en dat ik bij de journalisten hoorde die niet meer welkom waren – dat was helemaal een klap in mijn gezicht. Het maakt niet meer uit hoeveel je van het land houdt of welke intenties je hebt, als journalist ben je er volgens hen op uit om informatie door te spelen aan ’de vijand’.”

Terug in Nederland kreeg ze de kans het journaal te gaan presenteren en die kans pakte ze.

„De meeste reacties zijn positief, maar er zijn inderdaad ook heel wat Jannen, Pieten en Henken die dingen zeggen als: ’Goh, ik vond die roze lipstick toch leuker staan.’ Ik kom natuurlijk via de tv dagelijks in veel huiskamers. Mensen krijgen daardoor het idee dat ze je kennen en hebben een mening over hoe je eruitziet.

Dan denk ik: jongens, het gaat om wat we vertellen, hè? Ik krijg ook heel gekke verzoeken op social media, zoals of ik mijn gedragen ondergoed en sokken wil verkopen, en liefdesverklaringen. Dat is even wennen, maar ik kan er wel om lachen.”

„Mensen dénken dat het heel keurig is, alsof ik alleen autocue sta te lezen, maar er is juist veel ruimte om mezelf te zijn. Ik schrijf zelf mijn teksten en vind het leuk om daar mijn eigen ’sausje’ overheen te gooien.

Ik krijg regelmatig te horen dat ik ingewikkelde thema’s heel duidelijk kan uitleggen, wat misschien komt doordat ik lange tijd voor jongeren heb geschreven. Ook heb ik de vrijheid om te dragen wat ik wil. Van de zomer heb ik voor het eerst met korte mouwen gepresenteerd en daar was veel commotie over in de media, want kennelijk was ik de eerste nieuwslezer met zichtbare tattoos.”