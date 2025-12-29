Van Belle en Wiebes veroveren nog een titel op NK baanwielrennen

APELDOORN (ANP) - Lisa van Belle en Lorena Wiebes hebben op de slotdag van de Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn de titel veroverd op de koppelkoers. Voor Wiebes, die dit jaar op de weg 25 overwinningen boekte, was het haar vierde succes dit NK.

Eerder mocht Wiebes de roodwitblauwe trui in ontvangst nemen na winst op de onderdelen scratch, keirin en afvalkoers. Op dat laatste, maandag verreden onderdeel hield ze Van Belle en Veenhoven achter zich. Van Belle had al de nationale titel op de puntenkoers op zak.

"De meest bijzondere titel op dit NK was toch wel de winst op de keirin", zei Wiebes, die eerder dit jaar wereldtitels veroverde op het omnium en de scratch, tegen Cyclingonline. "Ik wil mezelf graag blijven uitdagen op alle vlakken. Misschien ga ik volgend jaar wel de kilometer tijdrit proberen als nieuw doel op dit kampioenschap."

Het duo van SD Worx-Protime finishte op de koppelkoers eerder dan Veenhoven en Yuli van der Molen. Het brons was voor Elisa Serné en Judith van Duin.